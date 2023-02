Würzburg

13.02.2023

Heute keine Straßenbahn: Streik legt Würzburgs ÖPNV am Dienstag weitgehend lahm, auch Busverkehr betroffen

Dieses Bild wird man am Dienstag in Würzburg wohl nicht sehen: Wegen eines Warnstreiks fahren keine Straßenbahnen.

Plus Alle Straßenbahnlinien in Würzburg werden am Dienstag bestreikt, auch im Omnibusverkehr gibt es Beeinträchtigungen. Besonders betroffen sind Rottenbauer und der Heuchelhof.

Von Sophia Scheder, Torsten Schleicher Artikel anhören Shape

Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV in Würzburg müssen sich am Dienstag auf massive Behinderungen einstellen. Wie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH mitteilt, fallen am Dienstag der komplette Straßenbahnverkehr sowie Teile des Omnibusverkehrs aus.

