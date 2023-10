Untereisenheim

11:00 Uhr

Hilfe für den an Leukämie erkrankten Leo aus dem Landkreis Würzburg: Es wurde ein Stammzellenspender gefunden

Plus Für den kleinen Leo aus Untereisenheim laufen derzeit die Vorbereitungen bis zur wichtigen Stammzellentransplantation. Was die Familie bewegt und wie die nächsten Wochen aussehen.

Den Moment, als der Anruf aus dem Universitätsklinikum Würzburg kam, kann Nadine Spiegel aus Untereisenheim kaum in Worte fassen. "Als sie sagten, dass ein Stammzellenspender für meinen Sohn gefunden worden sei, bin ich in Tränen ausgebrochen und konnte kaum weiter telefonieren", berichtet die Mama des vierjährigen Leo, der an Leukämie erkrankt ist. Sie habe dann ihren Mann auf der Arbeit angerufen, dem sie unter Tränen die Nachricht überbrachte. Nachdem sie sich beruhigt hatte, unterrichtete sie weitere Verwandte und Freunde. Das ist nun einige Tage her.

Für die Familie ist die Nachricht ein kleines Wunder, denn für den kleinen Leo ist die Stammzellentransplantation der einzige Weg, um gesund zu werden. Wie bereits berichtet, hatte sich im Jahr 2020 für die Familie von jetzt auf gleich das ganze Leben verändert, als festgestellt wurde, dass Leo an einer sehr seltenen Art der Leukämie bei Kindern erkrankt ist. Seitdem hat der Vierjährige schon viele Therapien hinter sich, war insgesamt fast ein Jahr seines Lebens im Krankenhaus und auf Reha. Nachdem Medikamente erst gut angeschlagen hatten, stagnierte Leos Gesundheitszustand zunehmend und im Gespräch mit den Ärzten sei deutlich geworden, "dass Leo nur durch eine Stammzellenspende geheilt werden kann", so seine Mutter.

