Haßfurt

04:00 Uhr

Hilfe nach Gewaltverbrechen: Warum Betroffene wie Monica Gomes oft hart um eine Entschädigung kämpfen müssen

Plus Wer unter den Folgen einer Gewalttat leidet, hat Anspruch auf staatliche Unterstützung. Doch das Antragsverfahren ist für viele Opfer eine Tortur. Zwei Frauen berichten.

Von Peter Schmieder Artikel anhören Shape

Die Worte sind drastisch: "Monica wäre ohne mich im Heim, in der Obdachlosigkeit oder auf dem Friedhof gelandet", sagt ihr Partner. Und: "Es gab mehrere Situationen, in denen sie beinahe gestorben wäre." Monica Gomes, 48 Jahre alt, studierte Architektin, die lange in Haßfurt gelebt hat, leidet an einer Komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung. Sie ist arbeitsunfähig. Und im Gespräch mit dieser Redaktion spricht sie offen über die jahrelangen schwersten Gewalterfahrungen, die die Belastungsstörungen ausgelöst haben. Und über den Kampf mit Behörden.

Die Opferhilfeorganisation "Weißer Ring" schildert auf ihrer Internetseite ihren Fall. Und zitiert die 48-Jährige zu ihrem Suizidversuch vor drei Jahren: "Ich habe es nicht mehr ausgehalten." Paradox ist: Das, was Monica Gomes nicht mehr ausgehalten hatte, ist etwas, das den Opfern von Gewalttaten eigentlich helfen soll: das Verfahren zum Opferentschädigungsgesetz, kurz OEG.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen