Würzburg

15:00 Uhr

Hitze und Gewitter in Unterfranken: Wie heiß wird es und wann wird vor Hitze gewarnt?

Temperaturen über 30 Grad an: In den nächsten Tagen bleibt es in Unterfranken heiß, laut Deutschem Wetterdienst drohen auch Gewitter.

Plus Heiße Tage sind für viele Menschen nicht unproblematisch. Welche Temperaturen der Deutsche Wetterdienst für die Region jetzt erwartet und wie man sich am besten schützt.

Von Claudia Kneifel

Hitzegeplagten Menschen bleibt im Moment nur wenig Zeit zum Durchatmen: An diesem Donnerstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter eine starke Wärmebelastung mit bis zu 33 Grad für die Region Mainfranken, erklärt Guido Wolz, Leiter des Referates Regionale Wetterberatung in München. Warum ist es gerade so heiß? Und wann wird amtlich vor Hitze gewarnt? Antworten im Überblick.

Warum ist es in Unterfranken gerade so heiß?

"Derzeit dringt schwülheiße subtropische Luft von Marokko in die Region", sagt Meteorologe Guido Wolz. Am Donnerstag werde es deshalb sogar noch ein bisschen heißer - mit Tageshöchstwerten von bis zu 33 Grad.

