Hitzewelle in Unterfranken: 10 Schnee-Fotos aus dem Winter zur Abkühlung

Ganz in Weiß war die Landschaft am Gipfel des Kreuzbergs bei Bischofsheim im Januar 2021. An diesem Wochenende mit Höchsttemperaturen von über 35 Grad wünschen sich sicherlich einige kühlere Temperaturen.

Plus Die große Sommerhitze ist da: Am Wochenende steigen die Temperaturen in Unterfranken auf bis zu 35 Grad. Unsere Bilderserie erinnert an winterliche Tage.

Von Nicole Schmidt

Es ist kaum etwas los am Kreuzberg bei Bischofsheim –einem der beliebtesten Ausflugsziele in der Rhön. Mehrere Meter Neuschnee sorgen dafür, dass nur vereinzelt Wanderinnen und Wanderer den Aufstieg wagen. Diese werden belohnt: Denn die Landschaft am Gipfel präsentiert sich ganz in Weiß.

Eine Szene, die sich so nahezu jeden Winter in Unterfranken abspielt. Aktuell sieht die Situation jedoch ganz anders aus. Eine Hitzewelle lässt die Menschen in der Region schwitzen. Das ist Abkühlung dringend notwendig! Die folgende, nicht ganz ernst gemeinte Bilderserie könnte Ihnen dabei helfen, sich durch solche Szenen in Erinnerungen an kältere Tage zurückzuversetzen.

