Bad Neustadt

17:00 Uhr

Hobby-Gastronom Egon Wilhelm hatte die Schmiede in Bad Neustadt "gerettet": Nun schließt das Restaurant doch

Das Restaurant Schmiede in der Bauerngasse von Bad Neustadt schließt zum 31. März 2024.

Plus In der Bad Neustädter Schmiede mit Biergarten gehen zum 31. März 2024 die Lichter aus. Welchen Grund der Wirt dafür nennt und was Verpächter Christian Geis sagt.

Von Kristina Kunzmann

Die "Rettung" der Gaststätte Schmiede in der Bad Neustädter Innenstadt war offenbar nicht von langer Dauer: Zum 1. Oktober 2023 hatte Gast und Hobby-Gastronom Egon Wilhelm das Lokal vom langjährigen Vorpächter Kai Lüsebrink übernommen. Doch bald werden in der Schmiede samt Biergarten erneut die Lichter ausgehen.

Wie Egon Wilhelm auf Anfrage dieser Redaktion informiert, habe er mit dem Verpächter Christian Geis keine Einigung zum Weiterführen der Schmiede finden können. Er werde deshalb zum 31. März 2024 den Betrieb einstellen. "Obwohl ich kein Gastwirt sein wollte und auch nicht werden will, habe ich die Schmiede vor dem Geschlossen werden 'gerettet'. Daher sehe ich mich auch nicht als der Pächter auf lange Sicht, muss ja nicht damit einen Lebensunterhalt bestreiten!", so Wilhelm weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .