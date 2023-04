Hochbeet im Garten bauen: Diese Pflanzen sollten Sie nie nebeneinander setzen

Plus Gemüse und Kräuter aus dem eigenen Garten wachsen besonders gut im Hochbeet. Beim Anpflanzen gibt es jedoch einiges zu beachten.

Wer sich überlegt, im eigenen Garten Gemüse anzupflanzen, kommt schnell darauf, dass ein Hochbeet dafür gut geeignet ist. Nicht nur, dass man sich beim Säen, Pflegen und Ernten nicht so sehr bücken muss, ist ein Vorteil. Die Pflanzen können außerdem besser vor Schädlingen geschützt werden. Hochbeete, besonders die aus Holz, können mit ein bisschen handwerklichem Geschick selbst nach dem eigenen Geschmack gebaut werden. Wir zeigen Ihnen wie und was Sie dabei beachten sollten:

Der erste Schritt vor dem Bauen ist es, einen guten Standort im Garten oder auf der Terrasse zu finden, damit Gemüse und Kräuter beim Wachsen genug Sonne abkriegen. Ideal ist es, das Hochbeet der Länge nach von Norden nach Süden zu bauen. Höhere Pflanzen sollten dann eher im nördlichen Teil gepflanzt werden, damit sie den kleineren Pflanzen nicht die Sonne wegnehmen. Nach Süden werden die Pflanzen immer niedriger.