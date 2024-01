Bad Kissingen

04.01.2024

Hochwasser in Bad Kissingen: Pegel am Regentenbau stagniert am Donnerstag kurz vor Meldestufe vier

Mit der Drohne über Bad Kissingen: Beeindruckend, wie stark die Saale sich in der Kurstadt ausgebreitet hat. In der Bildmitte der Schweizerhaussteg.

Plus Das Team des Servicebetriebs hat die kritische Situation unter Kontrolle. Wie die Lage Donnerstagnacht war. Übrigens gab's schon 1847 erste Pläne zum Hochwasserschutz.

Der am Mittwoch vom Deutschen Wetterdienst angekündigte Dauerregen führte dazu, dass der Pegel am Regentenbau in Bad Kissingen in der Nacht zum Donnerstag, 4. Januar, um rund 40 Zentimeter anstieg. Lag der Messwert am Mittwochabend um 20 Uhr bei 3,54 Metern, stieg er laut bayerischem Hochwassernachrichtendienst bis sieben Uhr am Donnerstagmorgen auf 3,94 Meter an.

Dann gab es bis 12 Uhr mittags keine Veränderung. Um 14 Uhr wurden mit 3,92 Metern am Pegel des Regentenbaus bereits zwei Zentimeter weniger gemessen. Dieser Wert wird auch am Abend um 18 Uhr noch gemessen.

