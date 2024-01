Bad Kissingen

04:00 Uhr

Hochwasser Bad Kissingen: Die Saale strömt noch gewaltig durch die Kurstadt

Die Spielbank in Bad Kissingen bei Nacht: Dieser idyllische Blick auf das Casino trügt, denn am Freitagabend, als das Foto entstand, lag der Pegel am Regentenbau noch bei 3,70 Metern.

Plus Die Hochwasserspitze war am Donnerstagmorgen durch. Das Hochwasser zog und zieht sich weiter zentimeterweise zurück. Wie der aktuelle Pegelstand ist.

Von Isolde Krapf Artikel anhören Shape

Obwohl es schon einige Zeit nicht mehr regnet, dauert es, bis das Hochwasser in der Kurstadt allmählich abfließt. Die Fluten sind noch immer mächtig anzusehen. Spaziert man beispielsweise von der Ludwigsbrücke am Regentenbau vorbei Richtung Spielbank, hört man hie und da ein Glucksen und erkennt, wenn mn sich über die Mauern beugt und ins Wasser schaut, wie schnell die Flut dahinströmt. Am Dreikönigstag, 6. Januar, war der Pegel, nach Angaben des bayerischen Hochwassernachrichtendienstes, um 12 Uhr immerhin schon bis 3,42 Meter abgesunken.

Rückläufiger Pegelstand: Am Dreikönigstag wurde Meldestufe zwei erreicht

Die Hochwasserspitze war bereits am Donnerstag, 4. Januar, um sieben Uhr morgens mit 3,94 Metern erreicht gewesen. Wäre das Wasser weiter gestiegen, hätte man bei einem Pegelstand von vier Metern die Meldestufe vier ausgeben müssen. Dazu kam es glücklicherweise nicht. Denn bis 12 Uhr am Mittag dieses Tages war dieser Pegelwert unverändert geblieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .