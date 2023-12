Bad Kissingen

24.12.2023

Hochwasser in Bad Kissingen: So sah es an der Saale an Heiligabend aus - mit vielen Fotos

Schöne Bescherung zu Heiligabend! An der Saale in und um Bad Kissingen heißt es "landunter".

Plus Hochwasser-Gucken war für etliche Schaulustige am Sonntag in Bad Kissingen angesagt. Denn die Saale-Wiesen stehen weitgehend unter Wasser. Wie der Pegelstand ist.

Ein Ende des Regenwetters ist, laut Wetterbericht, nicht in Sicht. Also werden auch die Pegel der Flüsse, wie zum Beispiel der Saale, vermutlich weiter steigen. Maßgeblich für die Messung des Hochwassers ist in der Bad Kissinger Innenstadt der Pegel am Regentenbau. Dort wurden, laut bayerischem Hochwassernachrichtendienst, beispielsweise am Samstag um 17 Uhr bereits 3,15 Meter gemessen.

Am Heiligabend um 15 Uhr lag dieser Wert bei 3,40 Metern. Etliche Spaziergängerinnen und Spaziergänger waren am Nachmittag entlang der Saale unterwegs und peilten die Lage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

