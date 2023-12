Heustreu/Mellrichstadt

24.12.2023

Hochwasser in Rhön-Grabfeld: Auto im Wasser stecken geblieben und parkende Fahrzeuge in Sicherheit gebracht

Plus In Heustreu befuhr eine 20-Jährige trotz Sperrung eine überflutete Straße und in Mellrichstadt mussten Autos vom Parkplatz Streuwiese in Sicherheit gebracht werden.

Die langanhaltenden und starken Regenfälle haben in Rhön-Grabfeld die Pegel der Gewässer ansteigen lassen. Dies schlug sich auch in den Meldungen der örtlichen Polizeiinspektionen nieder.

Trotz Sperrung überflutete Straße befahren: Bergungsmaßnahmen notwendig

Die Polizei Bad Neustadt berichtete von einer 20-jährigen Fahrerin, die trotz Sperrung eine überflutete Straße befuhr. Dadurch sei die Frau in eine durchaus gefährliche Situation geraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

