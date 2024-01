Bad Kissingen

13:22 Uhr

Hochwasser in Unterfranken: Beeindruckende Bilder aus der Region

Plus Der tagelange Regen hat in Unterfranken Flüsse und Bäche anschwellen und über die Ufer treten lassen. So sieht es an Main, Saale und ihren Nebenflüssen aus.

Von Silke Albrecht Artikel anhören Shape

Nach dem ersten Hochwasser um Weihnachten, steigen die Pegel in den Unterfränkischen Gewässern wieder an. Die Hochwasserscheitel werden an den Nebengewässern des Mains spätestens in der Nacht auf Freitag erwartet, heißt es von Seiten des Hochwassermeldedienstes. Vor allem die Saale ist auf ein Vielfaches ihrer Größe angeschwollen.

In Haßfurt ist dieses Haus vom Wasser eingeschlossen. In vielen Gebieten sind bereits Keller mit Wasser vollgelaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .