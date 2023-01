Bad Kissingen

16:22 Uhr

Hochwasser in Unterfranken: Wo Flüsse über die Ufer getreten sind und noch Überschwemmungen drohen

Plus Der Dauerregen lässt in der Region langsam nach, einige Pegel sinken. Entwarnung geben die Wasserwirtschaftsämter aber noch nicht überall.

Von Susanne Schmitt Artikel anhören Shape

Der Dauerregen hat am Wochenende Flüsse und Bäche in Unterfranken anschwellen lassen. Vor allem im Norden der Region und im Landkreis Main-Spessart kam es stellenweise zu Überschwemmungen, am Pegel Mittelsinn wurde am Sonntagvormittag die Meldestufe zwei erreicht. An der Saale in Bad Kissingen erwartete das Wasserwirtschaftsamt den Höchststand und damit "voraussichtlich" ebenfalls Meldestufe zwei in der Nacht auf Montag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .