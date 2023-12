Hochwasser in Würzburg: Die Scheitelwelle des Mains wird erst Mitte der Woche erwartet

Plus Der Main steigt und steigt, aber bislang gibt es im Würzburger Stadtgebiet nur wenig Einschränkungen. Was die Fachleute voraussagen.

Der Mainpegel steigt und steigt, auch wenn es am Montag aufgehört hatte zu regnen. Jetzt aber fließt das Wasser vom Obermain nach. Bereits am Montagnachmittag sperrten Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes der Würzburger Bewässerungsbetriebe Teile des Willy-Brandt-Kais und des Kranenkais ab und errichteten niedrige Wassersperren.

In einem Instagram-Post vom Nachmittag hieß es, der aktuelle Pegel beträgt rund 3,8 Meter, also rund zwei Meter über Normalstand. Der Scheitel sei derzeit noch nicht erreicht.