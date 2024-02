Gräfendorf/Würzburg

16:15 Uhr

Hochwasser-Lage in Unterfranken zu Wochenbeginn: Wo die Pegel an Rosenmontag noch steigen

Die Saalewiesen zwischen Bad Neustadt und Salz im Landkreis Rhön-Grabfeld hatten sich vor dem Faschingswochenende in einen See verwandelt. Die Brücke ragt wie eine Insel aus dem Wasser.

Plus Zum Faschingsende sollen die Pegel von Saale, Sinn und Wern weiter zurückgehen. Wo es jetzt noch zu Behinderungen kommen kann und wie der Stand am Main ist.

Von Manfred Schweidler Artikel anhören Shape

Das regnerische Wetter könnte die gute Laune und Stimmung der Faschingsfreunde in Unterfranken an diesem Rosenmontag ein wenig trüben. Laut Hochwasserwarndienst steigen zu Wochenbeginn auch die Pegel der Flüsse und Bäche in Mainfranken angesichts des Regens weiter leicht.

Die Behörden gaben eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen für die Landkreise Main-Spessart und Würzburg. Der Hochwassernachrichtendienst betonte am Sonntag aber: "Ein Hochwasser, wie zu Jahresbeginn ist nicht zu erwarten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen