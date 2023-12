Main-Spessart

24.12.2023

Hochwasser: Parkplatz in Marktheidenfeld und Straße nach Wolfsmünster überschwemmt

Hochwasser an der Saale und am Mühlgraben in Gemünden.

In Main-Spessart treten Main und Saale über die Ufer. Steigende Pegel werden erwartet, was zu weiteren Überflutungen und Sperrungen führen könnte.

Die Niederschläge der vergangenen Tage haben die Flusspegel im Landkreis Main-Spessart teils kräftig steigen lassen. An Heiligabend war wegen Hochwasser der Saale und Überschwemmung der Staatsstraße zwischen Schönau und Wolfsmünster die Straße nach Gräfendorf gesperrt. In Marktheidenfeld überschwemmte der Main am Morgen des 24. Dezember den Parkplatz Mainkai. Voraussichtlich wird im Laufe des ersten Weihnachtsfeiertags auch die Osttangente unter der Mainbrücke in Lohr überflutet, so die Prognose des Hochwassernachrichtendienstes Bayern.

Schon einen Tag vor Heiligabend war an der Saale am Pegel Wolfsmünster die Meldestufe 3 erreicht und damit die Ortsdurchfahrt Gräfendorf überflutet. Am frühen Morgen des 24. lag der Wasserstand bei 4,35 Metern. Nach zeitweise sinkendem Pegel an Heiligabend war ein erneutes Ansteigen am Abend des 24. und am 25. prognostiziert.

