Würzburg/Bad Kissingen

12:56 Uhr

Hochwasserlage in Unterfranken entspannt sich: Auch in Würzburg höchster Pegelstand des Main überschritten

Der Mainpegel erreichte seinen Scheitelpunkt in Würzburg am Mittwochmittag. Das Foto zeigt die Mainwiesen im Stadtteil Sanderau einen Tag zuvor.

Plus Der Main in Würzburg hat am Mittwochmittag mit über 4,50 Meter seinen höchsten Stand erreicht. Trotzdem ist die Lage entspannt, so die Rettungsleitstelle.

Die Hochwasserlage in Bayern entspannt sich. Bis Freitagmorgen sind keine relevanten Niederschläge vorhergesagt. Die Wasserstände der Flüsse fallen. Dies meldet der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamts für Umwelt am Mittwoch.

Flusspegel in der ganzen Region wieder gesunken

Auch in Unterfranken können die Bewohner aufatmen: An der fränkischen Saale gehen die Pegel zurück. Besonders angespannt war die Lage in Bad Kissingen über die Feiertage. Der Kurpark stand unter Wasser. Ihren Hochwasserscheitel erreichte die Saale am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 3 Uhr früh mit 3,72 Meter (Meldestufe 3). Seitdem fällt der Pegel wieder.

