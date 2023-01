Hochwasserwarnung für große Teile Unterfrankens: Wo am Wochenende mit Überschwemmungen gerechnet werden muss

Die Niederschläge halten an – auch am Wochenende. Für weite Teile Unterfrankens warnen die Wasserwirtschaftsämter bereits vor Ausuferungen und Überschwemmungen.

Seit Tagen regnet es - und auch für das Wochenende sagen die Wetterdienste weitere Niederschläge voraus. Dazu warnen die Wasserwirtschaftsämter zum Wochenende hin vor Überschwemmungen in weiten Teilen Unterfrankens. In Schweinhof (Lkr. Rhön-Grabfeld) wurde an der Brend bereits am Freitagvormittag die Meldestufe eins überschritten.

Die Hochwasserstände werden in vier Meldestufen gemessen:

Meldestufe eins: Hier kommen stellenweise kleinere Ausuferungen vor.

Meldestufe zwei: Land- und forstwirtschaftliche Flächen sind überflutet. Auch kann es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommen.

Meldestufe drei: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller sind überflutet und es kann zur Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen kommen.

Meldestufe vier: Bebaute Gebiete sind in größerem Umfang überflutet.

Lkr. Rhön-Grabfeld: Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen

Die Pegelstände im Landkreis Rhön-Grabfeld werden über das Wochenende hin weiter ansteigen, heißt es vonseiten des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen. Hier wird vor Ausuferungen und Überschwemmungen gewarnt. Nach aktuellen Prognosen werden die Wasserstände folgende Meldestufen erreichen:

Salz / Fränkische Saale : Meldestufe eins bis zwei

eins bis zwei Nordheim vor der Rhön / Streu: Meldestufe eins

eins Unsleben / Streu: Meldestufe eins bis zwei

eins bis zwei Schweinhof / Brend: Meldestufe zwei

Lkr. Bad Kissingen: Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen

Auch im Landkreis Bad Kissingen sollen am Wochenende Niederschläge fallen und die Pegelstände weiter steigen. Auch hier wird vor Ausuferungen und Überschwemmungen gewarnt. Folgende Meldestufen sollen laut Prognose erreicht werden:

Bad Kissingen Golfplatz / Fränkische Saale : Meldestufe eins bis zwei

eins bis zwei Poppenlauer / Lauer: Meldestufe eins

eins Oberthulba / Thulba: Meldestufe eins

eins Bad Brückenau / Sinn: Meldestufe eins bis zwei

Lkr. Haßberge: Vorwarnung Hochwassergefahr

Im Landkreis Hassberge sollen die Pegelstände ebenfalls weiter steigen. Hier spricht das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen allerdings nur eine Vorwarnung zur Hochwassergefahr aus. Mit folgenden Meldestufen wird gerechnet:

Pfarrweisach-Lohr / Baunach : Meldestufe eins bis zwei

Lkr. Schweinfurt: Vorwarnung Hochwassergefahr

Für den Landkreis Schweinfurt gilt ebenfalls nur eine Vorwarnung zur Hochwassergefahr. Die Prognosen deuten auf folgende Meldestufen hin:

Schweinfurt Neuer Hafen / Main: Meldestufe eins

Lkr. Main-Spessart: Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen

Die Niederschläge der letzten Tage sowie die prognostizierten Niederschläge für das kommende Wochenende von 30 bis 40 Millimeter führen zu einem starken Anstieg der Wasserstände, heißt es vonseiten des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg. Das Amt warnt deshalb vor Ausuferungen und Überschwemmungen:

Wolfsmünster / Fränkische Saale : Meldestufe eins am Sonntagmorgen, Meldestufe zwei am Montag

eins am Sonntagmorgen, zwei am Montag Mittelsinn / Sinn: Meldestufe eins bis Sonntag, Meldestufe zwei im Laufe des Sonntags

eins bis Sonntag, zwei im Laufe des Sonntags Arnstein / Wern: Meldestufe eins wird voraussichtlich knapp unterschritten

Das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg weist außerdem darauf hin, dass der Main im Landkreis Main-Spessart nicht betroffen ist.

Lkr. Aschaffenburg: Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen

Auch für den Landkreis Aschaffenburg warnt das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg vor Ausuferungen und Überschwemmungen aufgrund der vorhergesagten Niederschlagsmenge:

Schöllkrippen / Kahl: Meldestufe eins bis Samstagabend - das Erreichen der Meldestufe zwei könne derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Auch im Landkreis Aschaffenburg soll der Main nicht von Überschwemmungen und Hochwasser betroffen sein.

Der Hochwassernachrichtendienst weist darauf hin, dass es an kleineren Gewässern ebenfalls zu Ausuferungen und Überschwemmungen kommen kann. Überschwemmungen von bebauten Gebieten seien in Unterfranken aktuell nicht zu befürchten.