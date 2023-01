Würzburg/Bad Neustadt

17:41 Uhr

Hochwasserwarnung in Unterfranken: Wasserstände gehen vielerorts wieder zurück

Hochwasser an der Saale in Unterebersbach im Landkreis Rhön-Grabfeld am Montagvormittag.

Plus Im neuen Jahr kam es bisher zu reichlich Niederschlag. Die Wasserstände stiegen am Wochenende an. Inzwischen hat sich die Lage in Unterfranken wieder entspannt.

Von Marius Flegler

Am Wochenende hielt die seit Tagen andauernde Regenphase an: Die Wasserwirtschaftsämter warnten vor Überschwemmungen in weiten Teilen Unterfrankens. Inzwischen hat sich das Wetter wieder beruhigt. Für die laufende Woche melden die Wetterdienste deutlich weniger Niederschlag. So sind die Auswirkungen auf die Hochwasserstände.

