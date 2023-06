Margetshöchheim

17:00 Uhr

Höchheimer Steg im Maintal: Der Zeitpunkt für den Weiterbau steht jetzt fest

Plus Lange haben Wasserstraßen-Neubauamt und Baufirma verhandelt, jetzt steht fest, wann der Steg zwischen Margetshöchheim und Veitshöchheim fertig gebaut werden soll.

Es geht jetzt wirklich weiter: Ende Juni soll die Baustelleneinrichtung am Höchheimer Steg zwischen den beiden Maintalgemeinden Margetshöchheim und Veitshöchheim beginnen. Start der Restarbeiten bis zur Fertigstellung des neuen Stegs über den Fluss soll im Juli sein. So informiert der Margetshöchheimer Bürgermeister Waldemar Brohm auf Anfrage. Mit der Eröffnung des neuen Stegs werde für Ende Oktober gerechnet, so Brohm weiter. Das seien die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen dem Aschaffenburger Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) und der Baufirma Lupp, die den Zuschlag für den Neu - und Rückbau des Stegs erhalten hatte, so der Bürgermeister.

"Aus unserer Sicht besteht der Vertrag immer noch." Mareike Bodsch - Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg

Wie berichtet hatte die Firma im August vorigen Jahres die Arbeiten am fast fertigen Steg, der im September hätte eingeweiht werden sollen, überraschend eingestellt und den Vertrag mit dem WNA gekündigt. Die Begründung lautete, das WNA habe Rechnungen über Nachforderungen der Firma nicht bezahlt. Es stand eine Summe von rund zwei Millionen Euro im Raum. Insgesamt sollten Bau und Rückbau ursprünglich zusammen rund zehn Millionen Euro kosten. Davon sollten die beiden Maintalgemeinden je 1,3 Millionen Euro übernehmen.

