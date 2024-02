Würzburg

17:00 Uhr

Höhere Parkgebühren für SUV in Paris: Was Würzburgs Klimareferent Heilig von dieser Idee für Würzburg hält

Plus Besucher mit SUV müssen in Paris jetzt mehr zahlen. Wäre das auch in Würzburg möglich, um die Verkehrsbelastung der Innenstadt zu senken?

Von Manuela Göbel

In Paris haben die Bürger am Sonntag entschieden, dass Besucher mit SUV dreimal höhere Parkgebühren zahlen müssen. Das gilt für Stadtgeländewagen, schwere Limousinen und Vans. Ab September kostet für diese das Parken im Zentrum 18 Euro pro Stunde statt üblicherweise 6 Euro, in Außenbezirken 12 Euro statt 4 Euro.

Hintergrund ist, dass die schweren Karossen mehr Kohlendioxid und andere Abgase erzeugen, häufig auf Rad- oder Fußwegen stehen und generell viel öffentlichen Raum verbrauchen – Probleme, die es in vielen Städte gibt.

