Brand in Hotel in Wangen: Großeinsatz am Hotel Waltersbühl

Auch am Freitagabend ist der Brand im Hotel Waltersbühl in Wangen noch nicht unter Kontrolle. Offenbar gab es Probleme mit dem Löschwasser.

Großeinsatz in Wangen: Bei dem Feuer in einem Hotel im Westallgäu gibt es eine starke Rauchentwicklung, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Hotel wurde geräumt, verletzt wurde laut Polizei niemand. Eine Zeugin hatte kurz vor 13 Uhr Rauch aus einem Zimmer in einem Anbau bemerkt und die Rettungskräfte verständigt

Seitdem seien Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort. Ob es sich um ein offenes Feuer oder einen Schmorbrand handle, konnte einen Polizeisprecherin nicht sagen. Über 100 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht genau bekannt, sie dürfte aber enorm sein, so die Polizei gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Ein höherer sechsstelliger Betrag steht am Freitag-Nachmittag im Raum.

Brand in Hotel Waltersbühl in Wangen: Brandursache noch unklar

Auch die Brandursache ist am Freitagnachmittag noch unklar. Die Feuerwehr schätzt, dass sich die Löscharbeiten bis in den Abend hinziehen werden. Laut unseren Kollegen von schwäbische.de brach der Brand zunächst im Komplex von Mitarbeiter-Wohnungen aus, später griff das Feuer auf das Hotel "Waltersbühl" über. Wie die Polizei berichtet, breitete sich das Feuer ersten Erkenntnissen nach über eine Zwischendecke unter dem Blechdach aus und griffen weiter in Richtung des Hotels über.

Feuer in Wangener Hotel: Probleme mit dem Löschwasser

Anfangs habe es zudem Probleme mit der Löschwasserversorgung gegeben. Das aus dem Hydranten vor Ort kommende Wasser hatte nicht genug Druck, so ein Feuerwehrmann aus Wangen gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Die Feuerwehr habe Wasser aus anderen Quellen "anzapfen" und dieses über lange Schläuche zum Hotel transportieren müssen.

Im Einsatz ist auch die Feuerwehr Lindenberg.

