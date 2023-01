Oberjoch: Zwei Jugendliche nach Ski-Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt müssen zwei 14-Jährige nach einem Skiunfall in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zusammenstoß passierte mitten auf der Piste.

Zwei 14-Jährige sind im Skigebiet Oberjoch am Donnerstag beim Skifahren schwer verunglückt. Die beiden waren laut Polizei in einer Fünfer-Gruppe unterwegs, als einer der beiden wegen einer Unebenheit auf der Piste stürzte. Sein nachfolgender Freund konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und fuhr in den liegenden Jugendlichen hinein.

Beide Jungen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der Gestürzte musste mit den Rettungshubschrauber abtransportiert werden, der Nachfahrende wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Im Skigebiet Sölden kam es am Donnerstag gleich zu mehreren Unfällen.

So ist die Situation im Skigebiet Oberjoch

Erst seit vergangenem Samstag (21. Januar) hat das Skigebiet nahe der Tourismus-Gemeinde Bad Hindelang seine Wintersaison aufgrund des ausreichenden Schneefalls fortsetzen können. Trotz einer Neuschneemenge von knapp 20 Zentimetern mussten die Betreiber aber die Beschneiungsanlagen anschmeißen - wie die meisten Skigebiete im Allgäu auch - um den Skibetrieb zu ermöglichen. Mittlerweile sind im Oberjoch zehn Pisten geöffnet. Auch für dieses Wochenende ist Neuschnee angekündigt.

Weitere Meldungen aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.