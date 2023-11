Schwärzelbach

20.11.2023

Hündin "Flocke" gerät in Schwärzelbach in eine Bärenfalle: Mischling erleidet schwere Verletzungen

Hündin "Flocke" ist in Schwärzelbach in eine Bärenfalle getreten.

Plus Die in Deutschland verbotene Falle verletzt das Tier an Hals und Wirbelsäule. Ob die Hündin sich ganz erholt, ist offen – trotzdem hatte "Flocke" Glück im Unglück.

Der Schreck ist Veronika Sell im Telefonat mit dieser Redaktion auch einige Tage nach dem Vorfall noch anzumerken: Am Donnerstag, 16. November, ist ihre Hündin "Flocke" in einem Schwärzelbacher Wohngebiet in eine Bärenfalle getreten und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

"Wir hatten sie zum Pinkeln nach draußen gelassen und sie ist nicht zurückgekommen", so die 35-Jährige. Nach zwei Stunden Suche habe sie das Tier schließlich in hilfloser Lage, mit dem Kopf in einer rund 40 Zentimeter großen Schlagfalle, gefunden. "Flocke" habe wohl die Schnauze nach einem Köder gereckt und die Falle damit ausgelöst. Ihr Wimmern sei hunderte Meter weit zu hören gewesen, so Sell.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

