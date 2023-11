Schwärzelbach

23.11.2023

Hündin geriet in Schwärzelbach in Schlagfalle: So geht es "Flocke" heute und das ist zur Falle jetzt bekannt

Hündin "Flocke" ist vor rund einer Woche in Schwärzelbach in eine Schlagfalle geraten.

Plus Eine Woche nach dem Vorfall gibt es neue Erkenntnisse zur Schlagfalle - grundsätzlich illegal war sie nicht. Unklar ist weiter, ob das Tier sich ganz erholen wird.

Der Fall hat Aufsehen und Mitgefühl erregt: Am Donnerstag, 16. November, war Mischlings-Hündin "Flocke" in Schwärzelbach (Landkreis Bad Kissingen) in eine Schlagfalle geraten und dabei schwer an Hals und Wirbelsäule verletzt worden.

Die Hündin hatte dabei noch Glück, wie Tierarzt Heiko Grappendorf gegenüber dieser Redaktion erklärte: "Wäre der Schlag durch die Falle etwas stärker und an anderer Stelle gewesen, hätte das Tier mit Sicherheit auch sterben können", so der Veterinär, der bleibende Schäden beim Australian Shepherd-Appenzeller-Mischling aber für möglich hielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

