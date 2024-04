Hunderte Menschen aus Ochsenfurt und Umgebung setzen ein Zeichen gegen Rechts

Plus Dem Aufruf der Initiative "Ochsenfurt solidarisch" sind auch viele Menschen aus der Region gefolgt, um für die Demokratie und gegen Rassismus zu demonstrieren.

Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren es, die sich am Samstag vor dem Ochsenfurter Rathaus zu einer Kundgebung versammelt haben, um für Weltoffenheit und gegen Ausgrenzung, Rassismus und rechte Gewalt zu demonstrieren. Aus Ochsenfurt und zahlreichen Gemeinden des Umlandes waren die Menschen in die Stadt gekommen, um ein Zeichen zu setzen. Neben den im Ochsenfurter Stadtrat vertretenden Parteien waren auch viele Vereine und Gruppen dem Aufruf der Initiative "Ochsenfurt solidarisch" gefolgt, von den Kolpingsfamilien aus Aub und Ochsenfurt über die Arbeiterwohlfahrt bis hin zur Volkshochschule und den "Omas gegen Rechts".

"Wir müssen zeigen, dass wir mehr sind, die für Demokratie, für Toleranz und Vielfalt eintreten", meinte Mitinitiator Burkard Fleckenstein zum Auftakt der Kundgebung und erinnerte an den bevorstehenden 75. Geburtstag des Grundgesetzes, das die Würde des Menschen zum Maßstab allen politischen Handels macht. "Wir können nicht zusehen, wie sich die Grenzen des Sagbaren und Denkbaren immer weiter nach rechts verschieben", so Fleckenstein. Der von Rechtspopulisten geprägte Begriff der Remigration sei dabei nur noch der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.