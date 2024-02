Würzburg

08.02.2024

Hussel und Optiker hinterlassen weitere Leerstände in der Würzburger Innenstadt: (K)Ein Grund zur Sorge?

Plus Wolfgang Weier, Chef des Stadtmarketings äußert sich zu den plötzlichen Leerständen in der Würzburger Innenstadt. Und erklärt, warum Vermieter umdenken müssen.

Von Gina Thiel Artikel anhören Shape

Mit dem Süßwarenladen"Hussel" und dem Optiker "eyes and more" haben sich zwei weitere Geschäfte aus der Würzburger Innenstadt verabschiedet. Sie hinterlassen gleich zwei Leerstände nebeneinander am Kürschnerhof. Und das erst kurz nachdem für die ehemalige "Hallhuber" Filiale in derselben Straße eine Nachfolge gefunden wurde. Grund genug, um sich Sorgen über die Würzburger Innenstadt zu machen?

Nein, sagt Wolfgang Weier, Chef des Stadtmarketings " Würzburg macht Spaß". Aktuell bewege man sich in Würzburg bei einer Leerstandsquote von maximal sechs Prozent. "Das ist alles noch im Rahmen einer natürlichen Fluktuation." Und dennoch betont er: "Da sollte nicht noch wesentlich mehr dazukommen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen