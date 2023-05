"Ich bin der Verlierer des 49-Euro-Tickets": Das kritisiert Busunternehmer Harry Metz aus Schwebheim

Plus Seit Mai gibt es einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Doch nicht jeder freut sich darüber. Was ein Busunternehmer aus dem Landkreis Schweinfurt daran auszusetzen hat.

Viele Reisende haben seine Rückkehr herbeigesehnt: Als Nachfolger des 9-Euro-Tickets ist im Mai das Deutschlandticket an den Start gegangen. Für 49-Euro können Abonnentinnen und Abonnenten mithilfe des Tickets einen Monat lang den deutschlandweiten Nahverkehr nutzen, ohne dabei auf komplizierte Tarifzonen achten zu müssen. Während das Ticket von Politik und Verkehrsexpertinnen und Experten als Meilenstein gelobt wird, ist mit der Einführung nun auch die Kritik an dem Fahrschein lauter geworden.

Harry Metz: Es gibt eigenwirtschaftliche und gemeinwirtschaftliche Verkehrsunternehmen. Als eigenwirtschaftliches Busunternehmen habe ich keinen öffentlichen Auftraggeber, wie die Stadtwerke zum Beispiel. Ich lebe mit meinem Unternehmen und Personal davon, dass jemand einsteigt und seinen Fahrpreis bezahlt. Das heißt, ich muss ein vernünftiges Fahrplanangebot machen und moderne Fahrzeuge einsetzen, weil ich mich um meinen Kunden kümmern muss. Wenn ein Unternehmen einen öffentlichen Auftraggeber hat, wie den Landkreis Schweinfurt, dann interessiert es einen Verkehrsunternehmer nicht, ob jetzt für das Ticket vom Kostenträger 49-Euro oder weniger gezahlt werden, weil der gemeinwirtschaftliche Unternehmer dafür bezahlt wird, dass er den Fahrplan bedient und nicht, wie viele Menschen im Bus sitzen.