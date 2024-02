"Ich bin lieber mitten drin als extrem daneben": Rund 2000 Menschen demonstrieren in Bad Neustadt für Demokratie

Plus Viele Menschen zogen vom Busbahnhof zum Marktplatz: Mit teils emotionalen Wortbeiträgen zeigten die Redner vor Ort klare Kante gegen Rechtsextremismus.

Eine beeindruckende Demonstration zog am Samstag unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt – Wir für Freiheit und Demokratie" durch Bad Neustadt. Gut 2000 Menschen gingen ab 11 Uhr gemeinsam vom Busbahnhof mit Trillerpfeifen, Fahnen und Plakaten, auf denen Slogans wie "Menschenrechte statt rechte Menschen", "Rassismus ist keine Alternative" und "Braun sind bei uns nur die vollen Windeln" standen, über die Mühlbacher Straße und die Straße Am Zollberg zum Marktplatz. Dort versammelten sich die Demonstrierenden anschließend für eine Kundgebung.

Bereits vor der Demonstration machte das Organisationsteam deutlich, dass die Menschen für etwas, und nicht gegen etwas auf die Straße gehen wollen. Karl Graf Stauffenberg (FDP-Kreisvorsitzender), Hauptverantwortlicher der Demo, appellierte vor den Redebeiträgen, die von Politik, über Wirtschaft bis hin zu Vereinen ein breites Spektrum abbildeten, Gemeinsamkeiten herauszustellen und nicht die Besonderheiten einzelner Parteien.