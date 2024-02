Würzburg

04:00 Uhr

"Ich bin Teil dieser Gesellschaft": Menschen mit Migrationsgeschichte aus Unterfranken erzählen, was sie bewegt

Plus Das Gerede von "Remigration" macht vielen Angst. Tausende demonstrieren gegen Rechtsextremismus. Was sagen Menschen mit Migrationsgeschichte zur Lage im Land?

Von Julia Back, Katja Beringer, Lukas Reinhardt, Sigrid Brunner, Sophia Scheder Artikel anhören Shape

Seit Wochen gehen in Deutschland in vielen Städten Tausende Menschen auf die Straße, um gegen Rechtsextremismus und für Demokratie zu protestieren. Die Veröffentlichungen des Medienhauses "Correctiv" über ein Geheimtreffen nahe Potsdam, bei dem Rechtsextreme und AfD-Politiker über Vertreibungspläne gesprochen haben, haben viele schockiert. Wie geht es Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, angesichts des Geredes von "Remigration"?

1. Khaula Herbert-Allouch, 38, Funktionsoberärztin und Notärztin in Schweinfurt: "Deutschland ist meine Heimat"

"Ich lebe seit 34 Jahren in Deutschland, habe hier die Schule besucht und studiert, arbeite als Ärztin, bin mit einem 'Biodeutschen' verheiratet, habe den deutschen Pass und fühle mich in vielen Teilen als Deutsche, auch wenn meine Wurzeln in Syrien liegen. Als die Vertreibungspläne der AfD bzw. Rechtsextremen öffentlich wurden, war mein erster Gedanke: na ja, wundert mich jetzt nicht. Dann kam aber direkt der nächste Gedanke: Moment, auch ich wäre betroffen, meine Geschwister und deren Familien, meine Eltern – einfach weil wir ausländische Wurzeln haben. Egal wie integriert wir sind, man würde uns abschieben.

