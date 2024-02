"Ich brauche Hilfe": Abriss sorgt für Verunsicherung im Viertel, Würzburger Buchhändlerin spricht von Angstzuständen

Plus Zwei umstrittene Bauprojekte sorgen für Unruhe im Würzburger Frauenland. Was macht das mit Betroffenen? Und welche Schritte sind jetzt denkbar?

Bürgerinitiative, Räumungsdrohung, Mieterprotest: Ausgerechnet zwei genossenschaftliche Bauprojekte sorgen seit Monaten für Verunsicherung im Würzburger Frauenland. Über ein umstrittenes Abrissprojekt der Frauenlandgenossenschaft wurde zuletzt viel berichtet. Doch auch gegen ein Projekt der Würzburger Wohnungsgenossenschaft regt sich Widerstand.

Eine "energetische Sanierung" hatte die Frauenlandgenossenschaft für das in den 1920er Jahren gebaute Wohnhaus in der Frauenlandstraße im vergangenen Jahr angekündigt und dann beschlossen, das Haus komplett abzureißen. Aus der Hausgemeinschaft gab es Vorwürfe gegen das Vorgehen der Genossenschaft. Doch richtig laut wurde die Kritik erst, als sich herumsprach, dass anstelle des historischen Hauses ein für das Viertel komplett untypischer kastenförmiger Neubau entstehen soll.