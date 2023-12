Würzburg

11:00 Uhr

"Ich bring' dich um": Würzburgerin für Messerstiche gegen den Lebensgefährten vor Gericht

Plus Eine 30-jährige Würzburgerin wurde vom Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt.

Von Patrick Wötzel

Der Begriff "toxische Beziehung" fiel häufig im Prozess vor dem Würzburger Amtsgericht: Weil sie ihren damaligen Lebensgefährten mehrmals mit einem Messer attackiert und verletzt hat, ist eine 30-jährige Würzburgerin gut vier Jahre nach dem Großteil der Taten zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Die Angeklagte selbst äußerte sich nicht zu den Taten, die ihr gleich vier Anklagen eingebracht hatten. Ihr Verteidiger Jan Paulsen legte für sie ein umfassendes Geständnis ab, nachdem er sich nach einem relativ kurzen Gespräch mit Oberstaatsanwalt Tobias Knahn und dem Schöffengericht auf einen sogenannten "Deal" geeinigt hatte. Paulsen lieferte auch eine Erklärung für die Übergriffe, bei denen dreimal ein Messer und einmal eine am Hals abgeschlagene Bierflasche zum Einsatz kam. Streitereien seien im Rahmen einer zweijährigen problematischen Beziehung des Paares an der Tagesordnung gewesen, der Satz "Ich bring' dich um" habe bei seiner Mandantin in diesen Situationen zum täglichen Sprachgebrauch gehört.

