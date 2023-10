Gochsheim/Güntersleben

11:00 Uhr

"Ich erkenne meinen Laden nicht mehr wieder": Warum Daniel Schäffler seinen Job bei Edeka in Gochsheim gekündigt hat

Plus Der Tarifstreit im Großhandel ist festgefahren. Ein langjähriger Lkw-Fahrer bei Edeka hat davon jetzt genug und zieht Konsequenzen. Der Konzern dementiert Vorwürfe.

Von Marcel Dinkel Artikel anhören Shape

Eigentlich liebt er seinen Job, sagt Daniel Schäffler. Wenn man mit dem Berufskraftfahrer über seine Arbeit spricht, ist seine Überzeugung kaum zu überhören. Seit zwölf Jahren fährt er als Lkw-Fahrer Waren aus dem Zentrallager von Edeka in Gochsheim (Lkr. Schweinfurt) an Lebensmittelmärkte in ganz Unterfranken aus, berichtet Schäffler. Jahrelang habe er unbequeme Arbeitszeiten, Wechselschichten und Plackereien dafür in Kauf genommen. Doch in diesem Jahr hat sich für den 43-Jährigen aus Güntersleben (Lkr. Würzburg) im Berufsalltag einiges gedreht.

Seit Mai befindet sich Daniel Schäffler zusammen mit zahlreichen anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Logistik bei Edeka im Streik. Sieben Verhandlungsrunden liegen bereits hinter dem Arbeitgeberverband des Groß- und Außenhandels und der Gewerkschaft Verdi. Siebenmal konnten sich beide Seiten auf kein Ergebnis einigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen