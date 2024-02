"Ich habe Angst": Pferdebesitzer aus der Rhön sorgt sich nach Riss und erneuter Wolfssichtung um Greta und Sophie

Plus Johann Söder ist verzweifelt. Kürzlich wurde eines seiner Pferde gerissen – möglicherweise von einem Wolf. Nun wurden erneut zwei an der Koppel gesichtet.

Genau eine Woche nachdem im Sandberger Ortsteil Kilianshof Reitpferd Genius vermutlich von einem Wolf gerissen wurde, kam es bei den Pferden von Familie Söder erneut zu einem Vorfall mit Wölfen. In der Nacht von Freitag auf Samstag seien laut Pferdehalter Johann Söder zwei Wölfe an der Koppel gesichtet worden, auf denen die zwei verbleibenden Tiere der Familie standen. Seit Dienstag ist auch das Ergebnis der DNA-Analyse veröffentlicht, die Aufschluss über den Angreifer auf Genius geben sollte. Demnach ist allerdings nicht eindeutig nachweisbar, dass es sich dabei um einen Wolf gehandelt hat.

Der erneute Vorfall hat Pferdebesitzer Söder merklich mitgenommen. Seit dem Riss von Wallach Genius hielt Söders Frau Jennifer Nachtwache bei Sophie und Greta, den verbleibenden Familienpferden. Von Freitag auf Samstag übernahm Johann Söder diesen Job von seiner Frau, wie er erzählt.