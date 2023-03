"Ich habe im Jahr sechsstellig draufgelegt": Im Oberschwarzacher Edeka-Markt ist schon diesen Freitag Schluss

Plus Die Schließung von Werner Massaks Edeka-Filiale in Oberschwarzach ist seit letzter Woche bekannt. Warum schon am Freitag die Lichter ausgehen, nicht erst im April.

Erst in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der Edeka-Markt Massak in Oberschwarzach schließen wird. Eigentlich sollten die Lichter des Ladens in der Bimbacher Straße 7 in der 1500-Einwohner-Marktgemeinde erst am 30. April ausgehen. Nun die Hiobsbotschaft: Bereits am 31. März ist Schluss, wie der Chef des Einkaufmarkts, Werner Massak, gegenüber dieser Redaktion bestätigt.

Die Schließung sei vorverlegt worden, weil die Beschäftigten noch Resturlaub und die meisten einen neuen Job hätten. "Ich habe keine Leute mehr", sagt der Unternehmer. Die Gründe für das Ende des Markts? "Wir verdienen kein Geld in Oberschwarzach", so Massak. Die Gemeinde sei zu klein, außerdem komme eine Norma-Filiale nach Ebrach und man müsse in den Laden investieren. Kurzum: Die Perspektive fehle seiner Meinung nach.

"Ich habe im Jahr sechsstellig draufgelegt", berichtet der Geschäftsmann weiter, der neun Läden im Raum Bamberg führt, darunter zwei große E-Center, aber auch eine Marktscheune. "Wir haben gekämpft, dass wir den Laden erhalten können", erzählt er. Die Schließung bezeichnet Massak als "bedauerlich".

Markt Oberschwarzach hätte Defizite von Edeka übernommen

Oberschwarzachs Bürgermeister Manfred Schötz zeigt sich enttäuscht über das Ende des Edeka-Markts. Möglichkeiten der Unterstützung habe es gegeben. Läden dürften von der Gemeinde unterstützt werden, wenn in der Region keine ähnlichen Möglichkeiten vorhanden seien und die Versorgung insbesondere der älteren örtlichen Bevölkerung gefährdet sei, erklärt Schötz. Von der Gemeindeseite gehe man aus, dass der Laden wirtschaftlich tragbar sei. Das sei eine Grundvoraussetzung.

Im Fall Oberschwarzach heißte das konkret: Die Gemeinde hat Massak eine Vereinbarung angeboten, die mit dem Geschäftsjahr 2022/23 begonnen hätte und über fünf Jahre gelaufen wäre. In dieser Zeit wären Defizite ausgeglichen worden – vom Markt Oberschwarzach. Wären keine Defizite angefallen, wäre die Vereinbarung um fünf Jahre verlängert worden.

Einen Fallstrick hätte sich die Gemeinde aber als Sicherheit eingebaut: Der Rat hat einen Betrag in niedriger sechsstelliger Höhe als Obergrenze gesetzt. Wenn dieser erreicht worden wäre, hätte man gesehen, dass das Angebot durch die Bürger nicht angenommen würde und der Weiterbetrieb keinen Sinn habe, erklärt der Bürgermeister. Der Markt-Chef Massak hätte im Gegenzug für ein attraktives Angebot sorgen und Bäcker, Metzger sowie Poststelle erhalten müssen. Auch eine Rückkehr der Lottoannahmestelle stand im Raum.

Edeka-Chef Massak hat Angebot abgelehnt

Massak lehnte das Angebot ab. Genau in den letzten Punkten sieht er ein Problem. Es finde sich keine Bäckerei, sagt er. Und fügt an: "Ich kann es nicht mal guten Gewissens dem Marktleiter anbieten." Eine Grundinvestition von einer Million Euro wäre nötig gewesen, sagt der Unternehmer. Um das Geld zu investieren, fehle ihm die Perspektive.

Bei der Übernahme des Ladens sah das noch anders aus. Massak berichtet, dass er das Konzept von zwei seiner kleineren Läden in Hallstadt und Bamberg übertragen wollte. Funktioniert hat das scheinbar nicht. "Ich mache doch keinen Laden zu, in dem ich Geld verdiene", stellt er klar.

Der Mietvertrag für die Ladenfläche läuft noch bis in den kommenden Januar. Weiter geht es trotzdem nicht, denn laut Massak käme es ihm günstiger, den Markt zu schließen, als diesen fortzuführen. "Ich bin schon enttäuscht", sagt Bürgermeister Schötz. "Man bietet etwas an, aber scheinbar reicht die schwarze Null nicht", berichtet er im Gespräch mit dieser Redaktion konsterniert.

Schötz: "Die Bürger hätten es in der Hand gehabt"

Schötz sagt aber auch: "Die Bürger hätten es in der Hand gehabt. Sie hätten nur da unten einkaufen müssen." Er habe bereits Anrufe und Nachrichten aus dem Dorf erhalten, die ihn auffordern, eine Lösung zu finden. "Jetzt stehen wir vor vollendeten Tatsachen." Wie es weiter geht, ist derzeit offen. Es stellt sich die Frage, "ob sich jemand findet".

Das Idealszenario für die Zukunft wäre laut Schötz, wenn sich ein bestehender Markt aus der näheren Umgebung finden würde, der Oberschwarzach als Filiale weiterführen würde. Auch die Vereinbarung könnte einem Nachfolger angeboten werden, um ein gewisses Risiko zu nehmen.