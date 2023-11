Theilheim

20.11.2023

"Ich hatte nur einmal kurz Angst": 73-Jähriger schildert am Amtsgericht Würzburg, wie er Enkeltrick-Betrüger stellte

Enkeltrick-Betrug ist in Unterfranken keine Seltenheit. Ein Fall wurde nun am Würzburger Amtsgericht verhandelt (Symbolfoto).

Plus Ein 33-jähriger Enkeltrick-Betrüger wurde vom Amtsgericht Würzburg zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Wie der Betrug aufgedeckt wurde.

Von Patrick Wötzel Artikel anhören Shape

Immer wieder warnt die Polizei ältere Menschen vor so genannten Enkeltrick- oder Schockanrufen. Mit ihrem Anruf bei einem 73-jährigen Rentner aus Theilheim gerieten Betrüger aus dem Ausland im Mai dieses Jahres an den Falschen: Der ehemalige Verwaltungsbeamte merkte sofort, dass er über den Tisch gezogen werden sollte. Er sorgte dafür, dass ein 33-jähriger Mann bei der Geldabholung vor seinem Haus verhaftet und jetzt vom Amtsgericht wegen des versuchten schweren Betrugs zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt werden konnte.

"Nicht besonders professionell" seien die Täter vorgegangen, sagte der 73-Jährige, der am 17. Mai 2023 am Mittagstisch den betrügerischen Anruf erhalten hatte. Am anderen Ende der Leitung war ein angeblicher Hauptkommissar und erzählte von einem tödlichen Verkehrsunfall: Der Sohn des Rentners habe mit seinem PKW die Vorfahrt missachtet und sei für den Tod einer Radlerin und zweifachen Mutter verantwortlich. 45.000 Euro Kaution seien nötig, um eine monatelange Untersuchungshaft zu vermeiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen