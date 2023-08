"Ich kann das Jammern nicht mehr hören": DGB-Bayern-Chef Stiedl kritisiert Edeka mit deutlichen Worten

Plus Im Gespräch mit dieser Redaktion fordert der bayerische DGB-Chef eine Einigung im Tarifkonflikt mit Edeka und übt auch Kritik an Oberbürgermeister Sebastian Remelé.

Das Jahr 2023 ist aus Gewerkschaftssicht geprägt von zahlreichen Tarifkonflikten: bei der Bahn, im Handel mit Edeka im Zentrallager in Gochsheim, mit den Kommunen. Bernhard Stiedl, bayerischer DGB-Vorsitzender, hat eine klare Haltung pro Arbeitnehmerrechte. Er wirbt für Solidarität und Zusammenhalt und fordert eine gerechte Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zeiten hoher Inflation.

Bernhard Stiedl (schmunzelt): Ich auch.