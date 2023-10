Maßbach/Bamberg

04:00 Uhr

"Ich kann und muss darüber schreiben": Sams-Autor Paul Maar und Anne Maar sprechen über Demenz in ihrer Familie

Tochter und Vater im Gespräch über den Umgang mit Demenz in der eigenen Familie: Anne Maar, die Leiterin des Theaters Schloss Maßbach, und Kinderbuch-Autor Paul Maar zuhause in Bamberg.

Plus Die Alzheimer-Erkrankung seiner Frau verarbeitete Paul Maar in einem Kinderstück. Seine Tochter inszenierte es in Maßbach. Ein Gespräch über Symptome, Angst - und Liebe.

Die Demenz seiner Frau ist eine der großen Herausforderungen im Leben des Kinder- und Jugendbuchautors Paul Maar. Nun hat der Sams-Erfinder ein Kinder-Theaterstück über die Krankheit geschrieben. Theater-Leiterin Anne Maar hat es auf die Bühne gebracht: "Opa Bär und die Menz" steht aktuell auf dem Spielplan im Theater-Lkw des Theaters Schloss Maßbach. Im Doppelinterview sprechen Vater und Tochter über das Stück - und die Alzheimer-Erkrankung von Nele Maar.

Paul Maar: Meine Frau Nele ist seit über sechs Jahren dement. Gesundheitlich baut sie immer mehr ab. Entsprechend ist das für mich ein Thema, das auf den Nägeln brennt. Ich merke aber auch, dass ich nicht alleine bin und dass sich die Demenz-Fälle im weitesten Bekanntenkreis häufen. Eventuell ist das eine subjektive Wahrnehmung, vielleicht nehmen Demenz-Erkrankungen in unserer Gesellschaft aber auch zu.

