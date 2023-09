Lohr

"Ich komm' nicht drauf klar!": In Lohr trauern 250 Menschen am Schulzentrum um den getöteten 14-Jährigen

Viele Menschen haben zum Ausdruck ihrer Trauer in der Nähe des Tatorts beim Schulzentrum in Lohr Kerzen, Blumen und Kuscheltiere abgelegt.

Plus 250 Menschen waren am Sonntag zum Schulzentrum in Lohr gekommen, um dem getöteten 14-Jährigen zu gedenken. In die Trauer und Fassungslosigkeit mischte sich auch Wut.

Kurz vor 19 Uhr stehen am Sonntag bereits gut 250 Menschen an der Rückseite des Lohrer Nägelsee-Schulzentrums. Darunter viele Jugendliche etwa im Alter des 14-Jährigen, der in Lohr am Freitagnachmittag mutmaßlich von einem gleichaltrigen Mitschüler erschossen worden war, dazu Eltern mit kleinen Kindern und ältere Menschen.

Auch die Familie des Verstorbenen ist gekommen. Sie steht um die mittlerweile zu einem Lichtermeer angewachsenen Gedenkstätte auf der kleinen Rampe zum Hintereingang des Gymnasiums.

