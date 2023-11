Arnstein

12.11.2023

"Ich nehme mein Amt mit Demut und bleibe eure Anna": Neue Kultusministerin Anna Stolz wurde in Arnstein empfangen

Die neue bayerische Kultusministerin Anna Stolz wurde am Freitag in Arnstein von politischen Weggefährten und Freunden empfangen.

Plus Politische Weggefährten und Freunde gratulierten der Arnsteinerin am Freitag und wünschten ihr alles Gute für ihr neues Amt. Viele Bilder von dem Abend auf der Burg finden Sie hier.

Im festlich beleuchteten Hof der Burg von Arnstein wurde die frisch gebackene Kultusministerin Anna Stolz von ihren Freunden und politischen Weggefährten mit Jubel, Applaus und herzlichen Umarmungen empfangen. Sogar eine Abordnung der Werntalmusikanten hatte ihren Probeabend unterbrochen, um Stolz mit einem Ständchen ein fröhliches Willkommen zu bereiten.

"Muss I jetzt Ihr zu Euch saach?" Irene Preis, die Vorsitzende der Freien Wähler Arnstein (FW) sprach gleich zur Begrüßung mit pfiffigen Worten an, was im Laufe des Abends das Verhältnis der ersten Ministerin aus der Stadt bestimmen sollte: Das augenblicklich wohl bekannteste Kind Arnsteins steht zwar vor großen politischen und menschlichen Aufgaben, zeigte sich aber fest entschlossen, die Bodenhaftung nicht zu verlieren: "Ich nehme mein neues Amt im Kultusministerium mit Demut an und verspreche euch, ich bleibe trotz allem eure Anna!"

