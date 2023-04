Würzburg

24.04.2023

"Ich werde sauer, wenn ich nicht gewinne": Yannick aus Würzburg machte den Anfang bei "Das perfekte Dinner"

Plus "Das perfekte Dinner" ist in dieser Woche in Würzburg zu Gast. Zu Beginn stellte Yannick aus Würzburg seine Kochkünste unter Beweis. Konnte er die anderen überzeugen?

Es geht wieder heiß her: In dieser Woche gastiert "Das perfekte Dinner" in Unterfranken. Fünf Hobbyköche bereiten in der VOX-Sendung jeweils ein Drei-Gänge-Menü zu, das von den anderen Kandidatinnen und Kandidaten bewertet wird. Die Person, die am Ende der Woche die meisten Punkte hat, gewinnt das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.

Den Anfang in dieser Woche machte Yannick aus Würzburg. Der 32-Jährige arbeitet im Online-Marketing eines Textilunternehmens und ist der Liebe wegen aus München nach Würzburg gezogen. In der Sendung erzählte er, dass der Heiratsantrag für seine Freundin bereits geplant sei – drei Wochen später ließ Yannick seinen Worten Taten folgen und seine Liebste sagte "ja".

