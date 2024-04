Würzburg

04:00 Uhr

"Ich will endlich die Wahrheit wissen": Mutter hofft auf Aufklärung des Greußenheimer Kita-Skandals vor Gericht

Das Verfahren wegen mutmaßlicher Gewalt gegen Kleinkinder in der Kita Greußenheim beginnt am Montag. Im Hintergrund ist das Landgericht Würzburg zu sehen, wo der Prozess stattfindet.

Plus Die mutmaßlich gewalttätigen Übergriffe in der Kita Greußenheim werden in Würzburg vor Gericht verhandelt. Wie eine betroffene Mutter auf das Verfahren blickt.

Von Aaron Niemeyer

Maria L. (Name geändert) hat lange auf diesen Tag gewartet. Ihr Kind soll vor etwa zwei Jahren in der Kita Greußenheim (Lkr. Würzburg) misshandelt worden sein. Auch andere Kinder sollen betroffen gewesen sein. Seit die Vorwürfe bekannt wurden, kämpft L. um Aufklärung. Belastbare Informationen gibt es kaum: Die Kita und die Gemeinde hüllen sich in Schweigen.

Am Montag, 8. April, beginnt der Prozess gegen zwei beschuldigte ehemalige Erzieherinnen. Mehr als zehn Verhandlungstage sind angesetzt. "Ich will endlich die Wahrheit wissen", sagt Maria L.

