Rottershausen

17:00 Uhr

"Ich würde wieder kommen": So lief das Ab geht die Lutzi-Festival mit Rap, Metal und Italo-Schlager 2023 ab

Das Ab geht die Lutzi-Festival in Rottershausen im Landkreis Bad Kissingen ist nach drei Tagen vorbei. Veranstalter und Gäste ziehen ein positives Fazit.

Plus Drei Tage Festival in Rottershausen im Landkreis sind vorbei. Wie das Ab geht die Lutzi 2023 lief und was Veranstalter sowie Festivalgäste über das Wochenende sagen.

Von Michael Endres Artikel anhören Shape

Aus dem Campingplatz wird wieder eine grüne Wiese, aus dem Festivalgelände die Sportanlage des FC Rottershausen und aus der unterfränkischen Festivalhochburg der letzten Tage wird wieder das idyllische 900-Einwohnerdorf Rottershausen (Lkr. Bad Kissingen), was es abseits des Ab geht die Lutzi-Festival 2023 ist.

Zwischen Donnerstag und Samstag feierten mehrere Tausend Festivalgäste bei Rap, Metal und Italo-Schlager mit Bands wie "Madsen", den "257ers" sowie "Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys". Aber nicht nur große Namen, auch lokale Acts, wie die Band Schnogge aus Burkardroth, wurden von den Festivalfans bejubelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .