Würzburg

04:00 Uhr

"Ich wusste nicht ob, oder wie mein Leben weiter gehen sollte": Würzburger Studierende über ihre Corona-Belastungen

Plus Würzburger Studierende berichten von ihrer Situation in der Corona-Pandemie: psychische Belastung, Krankheiten und wie sich die Langzeitfolgen heute auf sie auswirken.

Von Marie Allmansberger

Der Gesundheitsreport der Technischen Krankenkasse (TK) aus dem Jahr 2023 stuft die psychische Gesundheit von Studierenden als besorgniserregend ein. Der Anteil der Studierenden, die Antidepressiva verschrieben bekommen haben, sei von 2019 bis 2023 um 30 Prozent gestiegen. Beate Schücking, Präsidentin des Deutschen Studierendenwerks, sorgt sich: "Diese Mental-Health-Zahlen sind für mich großer Anlass zur Sorge."

Als Langzeitfolgen der Pandemie können Depressionen, mangelnde Stress-Resilienz oder Burnout-Gefahr auftreten, stellt Beate Schücking in einer Keynote fest. Elena Susewind, Abteilungsleiterin der Psychotherapeutischen Beratungsstelle (PBS) Würzburg gibt an: "Die Nachfrage an der PBS steigt in den letzten Jahren kontinuierlich an." Auch das Zentrum für Psychische Gesundheit (ZEP) der Uniklinik Würzburg berichtet von vielen jungen Menschen, bei denen der Start ins Studium während der Pandemie alles andere als einfach gewesen sei. Angsterkrankungen und Depressionen seien die Folge gewesen oder durch die Umstände verstärkt worden, so Susanne Just, Pressesprecherin der Uniklinik Würzburg.

