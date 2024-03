Schweinfurt

17:00 Uhr

IG Metall schlägt Alarm, Industrie kündigt Stellenabbau an: Was sagt Schweinfurts Oberbürgermeister zur Lage?

"Schweinfurt ist eine Industriestadt, und darauf sind wir stolz", betonte Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé am Samstag bei der Eröffnung der Tagung der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern. Zur aktuellen Diskussion um den Industriestandort hat er sich bisher nicht geäußert.

Plus Die Gewerkschaft sieht tausende Arbeitsplätze in Gefahr, Betriebe planen Stellenabbau, das Thema beherrscht die Diskussionen. Nur zwei schweigen bisher.

Von Katja Beringer

Die Stimmung ist angespannt – bei Unternehmen, bei von Stellenabbau betroffenen Belegschaften, und auch bei jenen, deren Arbeitgeber bisher noch nicht von Stellenabbau sprechen. Nach der offiziellen und deutlichen Warnung der IG Metall Anfang März, "tausende Arbeitsplätze" könnten "unwiederbringlich verschwinden", wenn "wir jetzt nicht gegenhalten", reihen sich schlechte Nachrichten aneinander.

Bosch Rexroth kündigte an, 240 Arbeitsplätze bis Ende 2028 abbauen zu wollen. SKF sprach auf Nachfrage der Redaktion davon, bis Ende 2025 weitere 400 Stellen abbauen zu wollen; nachdem bereits in den vergangenen 18 Monaten rund 500 Jobs gestrichen wurden. Und für ZF sehen Arbeitnehmervertreter mittelfristig rund 2000 Stellen in Gefahr.

