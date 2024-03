Schweinfurt

01.03.2024

"Es geht um Tausende Arbeitsplätze": IG Metall sorgt sich um die Zukunft bei ZF in Schweinfurt

Das ZF-Werk in der Ernst-Sachs-Straße in Schweinfurt.

Plus Die Gewerkschaft IG Metall sieht aufgrund interner ZF-Aussagen die Zukunft der Fertigung der Elektromobilität in Deutschland gefährdet. Was sagt der Betriebsrat?

Von Bearbeitet von Horst Breunig

Eine Aussage in der Sitzung des Wirtschaftsbeirates birgt aus Sicht der IG Metall enorme Sprengkraft. Demnach "will der Konzern auf Sicht keine Neuprodukte für die Elektromobilität mehr in Deutschland ansiedeln", wird Thomas Höhn, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Schweinfurt, in einer Pressemitteilung der IG Metall zitiert, der auch nachfolgende Informationen entnommen sind.

Die Zukunft der Fertigung der Elektromobilität in Deutschland und damit besonders die Fertigung am Standort Schweinfurt werde dadurch infrage gestellt. Für Augenwischerei hält Höhn ein Zitat

der neuen ZF-Personalvorständin Lea Corzilius in einem aktuellen Interview, in dem sie sage "Wir sind nach wie vor überzeugt vom Standort Deutschland". Intern mache das Management gegenteilige Aussagen und plane Produktionsaufbau im billigen Ausland, schreibt die IG Metall weiter.

