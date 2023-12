Würzburg

26.12.2023

Ihr Kinderlein kommet: Universitätsklinikum Würzburg feierte die 2000. Geburt im Jahr 2023

Freude am UKW über die 2000. Geburt im Jahr 2023. Das Team der Geburtshilfe gratuliert den Eltern mit einem Blumenstrauß und vielen Glückwünschen. Von links: Eltern Anna und Mykola Horbenko und Sohn Nikita mit Ulrich Pecks (Leiter Geburtshilfe), Laura Gloßner (Stationsärztin Geburtshilfe), Claudia Freudinger (Leitende Stillberaterin) und Simone Winkler (Pflegerische Bereichsleitung Geburtshilfe).

Plus Die Frauenklinik des Universitätsklinikums Würzburg (UKW) erreicht kurz vor Weihnachten einen besonderen Meilenstein: Nikita kommt bei der 2000. Geburt gesund zur Welt.

Der kleine Nikita erblickte am 21. Dezember um 13.40 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3860 Gramm und einer Größe von 54 Zentimeter als gesundes Neugeborenes in der Würzburger Universitäts-Frauenklinik das Licht der Welt. Die Eltern Anna und Mykola Horbenko freuen sich über ihr zweites Kind, Mutter und Sohn sind wohlauf, teilt das UKW in einer Pressemitteilung mit.

„So viele Menschen haben uns in diesem Jahr ihr Vertrauen geschenkt und ihr Kind oder ihre Kinder im UKW geboren, das sehe ich als eine tolle Bestätigung unserer Arbeit“, freut sich Prof. Dr. Ulrichs Pecks, Leiter der Geburtshilfe am UKW und Leiter des Studiengangs Maternale Gesundheit und Hebammenwissenschaft an der Universität Würzburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

