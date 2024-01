Im Darknet Drogen bestellt und verkauft: Jugendbande aus dem Landkreis Schweinfurt verurteilt

Plus Mehrere Jugendliche sollen mit Ecstasy in größeren Mengen gehandelt haben. Von vermeintlichen Freundschaftsdiensten, Eigendynamiken und durchdachter Logistik.

Auf dem Richtertisch haben sich sechs prall gefüllte Leitz-Ordner mit Chatprotokollen gestapelt. Der Gerichtssaal war voll. Sechs Angeklagte mit ihren Anwälten, dazu im Zuschauerbereich Eltern, Geschwister und Freunde. Dass dieser Fall außergewöhnlich ist, war schon rein optisch sofort klar.

Bei sechs Angeklagten kann man schon mal den Überblick verlieren: "Setzen Sie sich mal der Reihe nach um, wie ich Sie auf der Liste habe", versuchte der Vorsitzende Richter Ordnung ins Chaos zu bringen. Nach kurzer Verwirrung – "Ich dachte, wir sind die Nummer Fünf?" – konnte der Prozess losgehen.