Landkreis Kitzingen

07.09.2023

Im Fall Aiwanger scheiden sich die Geister: 6 Meinungen zur Landtagswahl und Flugblatt-Affäre

Plus Entscheidet der Skandal um Hubert Aiwanger die Landtagswahl? Eine Umfrage in der Kitzinger Innenstadt zeigt, was die Menschen von Söders Entscheidung halten.

Von Viktoria Krzyszczyk Artikel anhören Shape

Die Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober statt. Der Fall Aiwanger macht die Landtagswahl spannend. Was denken die Menschen über die anstehende Wahl und die aktuellen Schlagzeilen? 6 Menschen über Jugendsünden, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Carmen Rüdinger (57) aus Albertshofen: "Den Fall Aiwanger finde ich echt unmöglich."

"Ich informiere mich über die Presse, Social Media und auf öffentlichen Veranstaltungen. Grundsätzlich fände ich es gut, wenn der Fokus bei den Kandidaten auf den Belangen von Bayern liegt und nicht auf eigenen Befindlichkeiten, was ich in der jetzigen Regierung sehr problematisch finde. Man tut so als würde man das Land nach vorne bringen, aber das findet meiner Meinung nach nicht statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen