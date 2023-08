Schweinfurt/Bielefeld

04:00 Uhr

Im Klinikum Bethel betäubt, vergewaltigt und gefilmt: Eine Betroffene aus dem Raum Schweinfurt kämpft um Gerechtigkeit

Eine Frau aus dem Raum Schweinfurt wurde im Klinikum Bethel in Bielefeld von einem Assistenzarzt betäubt, vergewaltigt und gefilmt. Obwohl ihr lange klar war, dass etwas nicht stimmt, hat sie erst fast drei Jahre später die Gewissheit.

Von Lisa Marie Waschbusch

Es war nur noch das eine Puzzleteil, das ihr fehlte. Da waren die Flashbacks, diese eine Szene. Das Krankenbett, der Arzt, eine Krankenschwester. Wie sie wach wurde, hochschreckte und sich den Zugang aus dem Handrücken zog. Wie die Personen neben dem Bett sie wieder hinunterdrückten, sie festhielten, als sie sich wehrte. Wie sie schließlich erneut narkotisiert wurde.

Und dann waren da noch die Unterleibsschmerzen, die veränderte Persönlichkeit, die nächtlichen Schreianfälle. Und dass sie plötzlich keine Nähe mehr zulassen konnte.

